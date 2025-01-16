İran'da "terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da "terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

16.01.2025 16:51
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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Güvenlik Şehitleri Operasyonları kapsamında Sistan-Beluçistan eyaletinde, Pakistan sınırında düzenlenen operasyonla eylem hazırlığındaki 15 terörist gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, 24 Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, 26 Ekim 2024'te başlayan operasyonlar kapsamında, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle öldürülenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini, gözaltına alınan kişilerin sayısının ise 50'den fazla olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da 'terör örgütü üyesi' oldukları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da "terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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