İran'da Uçuşlar Güvenlik Gerekçesiyle İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Uçuşlar Güvenlik Gerekçesiyle İptal

İran, güvenlik nedeniyle tüm uçuşların iptal süresini yarın sabah 05.00'e kadar uzattı.

02.10.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, güvenlik gerekçesiyle ülkedeki uçuşların iptal süresinin yarın sabah 05.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yazerlu, ülkedeki yolcu uçaklarının sefer durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Yazerlu, "Bölgedeki durum nedeniyle uçuş güvenliği için ülkedeki tüm uçuşlar yarın sabah 05.00'e kadar iptal edilmiştir." dedi.

İranlı yetkili, dün, ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından, uçak seferlerinin bugün 10.00'a kadar iptal edildiğini belirtmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Uçuşlar Güvenlik Gerekçesiyle İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Uçuşlar Güvenlik Gerekçesiyle İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement