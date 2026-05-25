İran'da Uluslararası İnternet Erişimi Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Uluslararası İnternet Erişimi Onaylandı

25.05.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uluslararası internet erişimini açma kararını onayladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı konuyla ilgili habere yer verdi.

Buna göre Pezeşkiyan, Cumburbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında toplanan "Sanal Alanı Düzenleme Kurulu'nda" kabul edilen, "Uluslararası internet bağlantısının sağlanması" yönündeki kararı onaylayarak, uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığına gönderdi.

İran'da internet kesintisi

İran'da uluslararası internet erişimi, 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana da İran'da 60 günden fazladır uluslararası internet erişimi bulunmuyor.???????

İnternet erişiminde sınırlamaların yaşandığı İran'da, yönetim, uluslararası internet erişiminin belli oranda sağlandığı Beyaz SIM Kart uygulamasını, yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, tanınmış ünlü şahıslar ve sanatçılara açarken, bu uygulamanın yüksek para karşılığı üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiaları gündeme geliyor.

Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Uluslararası İnternet Erişimi Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi AK Partili Tayyar: Özel anlaşmaya yakındı, İmamoğlu mesaj gönderdi

21:16
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
21:03
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
20:58
Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 21:27:53. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da Uluslararası İnternet Erişimi Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.