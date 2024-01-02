 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'da Uyuşturucuyla İlgili Suçlardan 9 Kişi İdam Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da Uyuşturucuyla İlgili Suçlardan 9 Kişi İdam Edildi

İran'da uyuşturucu taşımak ve satın almak suçlarından hüküm giyen 9 kişinin idam edildiği bildirildi. İdam edilen mahkumlar, eroin gibi uyuşturucu maddeleri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İran'da yılbaşından mayısa kadar uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 209 kişinin idam edildiğini açıklamıştı.

İran\'da Uyuşturucuyla İlgili Suçlardan 9 Kişi İdam Edildi
02.01.2024 - 14:21,
Abone Ol

İran'da uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen 9 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın Erdebil eyaleti Başsavcılığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, uyuşturucu taşımak ve satın almak suçlarından idama mahkum edilen 9 kişinin cezaları Erdebil'de infaz edildi.

İdam edilen mahkumların eroin gibi uyuşturucu maddeleri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından mahkeme tarafından idama mahkum edildiği ve Yargıtayın da kararları onadığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada, İran'da yılbaşından mayısa kadar birçoğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 209 kişinin idam edildiğini ve bu rakamın "endişe verici" olduğunu söylemişti.

Türk, İranlı yetkililere, ölüm cezasını kaldırma veya tüm infaz kararlarını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütünün kasım ayı raporunda ise İran'da 2023 yılında 600'den fazla mahkumun idam edildiği ve bunun son 8 yıldaki en yüksek rakam olduğu ifade kaydedilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, İran, Yargı, İnsan Hakları, Uyuşturucu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Uyuşturucuyla İlgili Suçlardan 9 Kişi İdam Edildi - Son Dakika


14:55
Emre Karayel'in annesi vefat etti Emre Karayel'in annesi vefat etti
14:37
Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25
Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı

Son Dakika
14:55 Emre Karayel'in annesi vefat etti
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Patronun skandal bitmiyor! Elindeki kağıtları işçinin suratına fırlattı, bakanlık soruşturma başlattı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:21:00. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Uyuşturucuyla İlgili Suçlardan 9 Kişi İdam Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement