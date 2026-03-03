İran'da Yeni Lider Seçimi

İran'da Uzmanlar Meclisi'nin yeni ülke liderini seçmek için toplandığı, toplantının üyelerin güvenliği nedeniyle gıyaben yapıldığı ve seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Uzmanlar Meclisi, güvenlik endişeleri ve temsilcilerin can güvenliğini korumak amacıyla toplantılarını gıyaben ve farklı bir oylama yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Görüşmelerin süratle yürütüldüğü ve bazı üyelerin gelecekteki liderin "çok hızlı bir şekilde" seçileceğini bildirdiği belirtildi.

Haberde, seçimlerin kısa süre sonra tamamlanarak yeni liderin açıklanacağı kaydedildi.