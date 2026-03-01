İran'dan ABD Gemisine Füze Saldırısı - Son Dakika
İran'dan ABD Gemisine Füze Saldırısı

01.03.2026 17:33
İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne 4 balistik füze ile saldırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Abraham Lincoln Uçak Gemisine 4 balistik füze ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Basın Ofisi tarafından "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 7. duyurusu yayımlandı.

Açıklamada, "Düşman hedeflerine saldırı sonucunda, ABD ordusuna ait Abraham Lincoln Uçak Gemisi dört balistik füze ile hedef alındı" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran-ABD gerili sonrasında Abraham Lincoln Uçak Gemisi taarruz grubu, Umman denizinde konuşlanmıştı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

