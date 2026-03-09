İran'dan ABD-İsrail'e Sert Yanıt - Son Dakika
İran'dan ABD-İsrail'e Sert Yanıt

09.03.2026 00:08
İran Meclis Başkanı Kalibaf, düşmanların enerji tesislerine saldırdığını belirterek karşılık vereceklerini duyurdu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in, İran'ın altyapı tesislerine saldırmasına ilişkin, "Düşman enerji alanlarına saldırmaya başladı ve bu altyapı savaşı manasına geliyor." dedi.

İran Resmi Haber Ajansı'na (İRNA) göre, Kalibaf, İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ve ABD ile yürüttükleri çatışmaları "Hak ile batılın savaşı" olarak nitelendiren Kalibaf, "Düşman enerji alanlarına saldırmaya başladı ve bu altyapı savaşı manasına geliyor. Eğer bu devam ederse biz de onların altyapılarını hedef alacağız. Bu savaş için önceden belirlenmiş planlarımız vardı, on gündür bu plan doğrultusunda yürüyoruz." dedi.

Kalibaf, ülkesinin bölge ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin ise "Düşman bize hangi topraktan saldırırsa oraya kesin bir şekilde cevap vereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yönlendirildiğini öne süren Kalibaf, her iki ülkenin de "savaşın" başlangıcında İran liderini öldürerek başarı elde edeceğini düşündüğünü ancak bunun bir hesap hatası olduğunu belirtti.

Kalibaf, ABD ve İsrail'in kışkırtmalarına rağmen İran halkının bu süreçte sokağa inmediğine vurgu yaparak, "düşmanın" bu konuda da başarıya ulaşamadığını söyledi.

İsrail'in hava savunma sistemlerindeki zafiyetleri iyi bildiklerini söyleyen Kalibaf, "ABD Başkanı'nın, İran'ın füzelerini ve donanmasını yok edeceğine" dair açıklamalarını ise "operasyonel blöf" olarak tanımladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

