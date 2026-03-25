İran'dan ABD ve İsrail'e Beş Şart

25.03.2026 18:09
İran, savaşın sonlanması için beş şart sundu ve ABD'nin önerilerini reddetti.

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdüğü ve ABD'nin teklifini reddettiği belirtildi.

İran basınına göre, üst düzey İranlı bir yetkili, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdü.

İleri sürülen şartların, "saldırı ve suikastların sona erdirilmesi, savaşın tekrar başlamayacağının garanti edilmesi, tazminat ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması ve İran ile birlikte çatışmalara katılan vekil gruplarına yönelik saldırıların durdurulması" olduğu ifade edildi.

İranlı yetkili ayrıca, ABD'nin İran'a müzakere talebinde bulunduğunu ve öneriler sunduğunu, ancak bu önerilerin aşırı talepler içerdiği gerekçesi ile reddedildiğini belirtti.

İran'ın belirtilen şartlar yerine getirilene kadar "kendini savunmaya" devam edeceğini söyleyen yetkili, çatışmaların İran'ın karar verdiği zamanda sona ereceğini vurguladı.

İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edilmişti.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:29:34. #.0.4#
