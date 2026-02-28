İran'dan ABD ve İsrail'e Sert Yanıt

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin "ezici karşılık" vermeye başladığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Konsey, saldırının müzakereler sürerken gerçekleştirildiğini vurguladı. Açıklamada İsrail ve ABD'ye atıfla "Düşman, İran milletinin bu eylemlerle teslim olacağını sanıyor" ifadelerin yer verilirken İran Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu saldırılara "ezici bir karşılık" vermeye başladığı ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği kaydedildi.

Konsey, saldırıların Tahran ve bazı kentlerde sürebileceğini belirterek halktan sakin kalması ve mümkünse daha güvenli bölgelere gitmesini istedi. Hükümetin temel ihtiyaç maddelerini önceden temin ettiği bildirilerek, vatandaşlara alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturmamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca okul ve üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağı, kamu kurumlarının yüzde 50 kapasiteyle çalışacağı ve bankaların hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.