İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı - Son Dakika
İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı

27.03.2026 20:22
İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı 'Göze göz olmayacak!' dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarına dair "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" dedi.

Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Dünyanın, İsrail-ABD'nin ateşle oynadığını, İran'ın altyapısına saldırdığını bir kez daha gördüğünü" belirten Musevi, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" ifadesini kullandı."

Musevi ayrıca, ABD- İsrail ile bağlantılı sanayi tesislerinde çalışanlara, can güvenlikleri için iş yerlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı - Son Dakika

Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:26:52. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı - Son Dakika
