İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarına dair "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" dedi.

Musevi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Dünyanın, İsrail-ABD'nin ateşle oynadığını, İran'ın altyapısına saldırdığını bir kez daha gördüğünü" belirten Musevi, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" ifadesini kullandı."

Musevi ayrıca, ABD- İsrail ile bağlantılı sanayi tesislerinde çalışanlara, can güvenlikleri için iş yerlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.