İran'dan ABD ve İsrail'e Yanıt

28.02.2026 13:14
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı, karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

(ANKARA) - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, saldırıların "Nevruz arifesinde ve mübarek ramazan ayında" yapılmasına işaret edilerek, söz konusu eylemlerin İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada "İran Silahlı Kuvvetleri, uygun zamanda ve şekilde saldırganlara gerekli yanıtı verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın bölge ve dünya ülkelerine İsrail ve ABD saldırganlığına karşı ortak adım atmaları çağrısında bulunduğu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Aziz ve yüce vatanımız İran, bir kez daha ABD ve siyonist rejimin suç niteliğindeki askeri saldırganlığına maruz kalmıştır."

Bu sabah erken saatlerde, ABD ve siyonist rejim, Nevruz arifesinde ve mübarek ramazan ayı sırasında, İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ederek, ülkemizin farklı kentlerinde savunma altyapıları ile sivil ve askeri bazı hedeflere saldırılar düzenlemiştir.

BM Şartının ihlali...

ABD ve siyonist rejimin İran'a yönelik bu yeni askeri saldırganlığı, İran'ın ABD ile siyonist rejimin saldırgan politikalarının öncüsü olarak bilindiği koşullarda gerçekleşmiştir. Bu saldırılar, ABD ve siyonist rejimin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı hiçe saydığını bir kez daha ortaya koymuştur. İran halkı, bu tür saldırılar karşısında geçmişte olduğu gibi kararlılıkla direnecek ve suçluların cezasız kalmasına izin vermeyecektir.

İran İslam Cumhuriyeti, barışçı çözüm ve diyaloga her zaman bağlı kalmış, ancak tehdit ve saldırı karşısında müzakereyi kabul etmemiştir. İran halkı, bağımsızlığını ve egemenliğini savunmak için gerekli tüm adımları atmaya kararlıdır. İran Silahlı Kuvvetleri, uygun zamanda ve şekilde saldırganlara gerekli yanıtı verme hakkını saklı tutmaktadır.

ABD ve siyonist rejimin İran'a yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının açık ihlalidir. Bu saldırılara karşılık verme hakkı, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi uyarınca İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin gücü ve imkanları dahilinde bu saldırganlığa karşı koyacaktır.

Bağlantısızlar hareketi başta olmak üzere bölge ve dünya genelindeki tüm ülkeler ile BM'ye çağrı...

İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve BM Genel Sekreteri'ni, ABD ve siyonist rejimin İran'a yönelik açık askeri saldırganlığına karşı derhal harekete geçmeye ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmaktadır.

Ayrıca, Bağlantısızlar Hareketi üyeleri başta olmak üzere, bölge ülkeleri ve dünya genelindeki tüm devletlerden, bu saldırgan eylemleri açık biçimde kınamaları ve uluslararası barış ve güvenliğin korunması için acil ve ortak adımlar atmaları beklenmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, tarih boyunca defalarca kanıtladığı üzere, İran topraklarını savunma konusunda kararlı ve hazırdır. Allah'a olan inançla, meşru savunma hakkı çerçevesinde, ülkemizi ve halkımızı kararlılıkla savunacaktır.

Tarih bir kez daha göstermiştir ki, İranlılar saldırı, zorbalık ve tahakküm karşısında asla teslim olmayacaktır. Bu millet, suç işleyenleri ve saldırganları kararlılıkla yargılayacak ve onları pişman edecektir."

Kaynak: ANKA

