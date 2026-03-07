İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İranlı yetkililer, İsrail'in Hayfa kenti ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hayfa kentine balistik füzelerle saldırı düzenlendiği, ayrıca Dubai'de ABD askerlerinin bulunduğu belirtilen marina bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Dubai'de "Warner Brothers" şirketine ait bir yapının hedef alındığı ve Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetlerinin Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD askeri depolarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı ise bu akşam yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının ülkenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bakanlık, ülke genelinde duyulan yüksek seslerin hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının gerçekleştirdiği önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan İran devlet televizyonu, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin bu akşam halka hitap edeceğini duyurdu.