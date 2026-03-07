İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı

07.03.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'e yönelik saldırılar başlattı, Dubai'de hedefler belirlendi.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İranlı yetkililer, İsrail'in Hayfa kenti ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hayfa kentine balistik füzelerle saldırı düzenlendiği, ayrıca Dubai'de ABD askerlerinin bulunduğu belirtilen marina bölgesine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Dubai'de "Warner Brothers" şirketine ait bir yapının hedef alındığı ve Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetlerinin Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD askeri depolarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı ise bu akşam yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının ülkenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. Bakanlık, ülke genelinde duyulan yüksek seslerin hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının gerçekleştirdiği önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Öte yandan İran devlet televizyonu, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin bu akşam halka hitap edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Dubai, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:01:50. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.