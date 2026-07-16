İran'dan ABD'ye Altyapı Uyarısı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Altyapı Uyarısı

16.07.2026 23:02
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İran, altyapısına yapılan saldırılara karşı bölgedeki tüm altyapıları hedef alacağı uyarısında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, ABD'nin son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin altyapısına zarar verilmesi durumunda buna karşılık verileceğini ifade eden Şikarçi, "Altyapımıza saldırı olursa bölgedeki tüm altyapılar hedefimiz olur." dedi.

Bölgedeki gerilimin sorumlusunun İran değil ABD olduğunu savunan Şikarçi, "Sorun, dünyanın öbür ucundan buraya gelen ABD. ABD olmasa bölge ülkeleri birbirleriyle sorun yaşamaz." ifadesini kullandı.

"ABD bölgede olmazsa Hürmüz Boğazı kapatılmaz"

İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine asla izin vermeyeceğini yineleyen İranlı Sözcü, "Amerikalılar bölgede olmazsa Hürmüz Boğazı kapatılmayacaktır." dedi.

Şikarçi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği deniz geçiş rotasının güvenli olduğunu, bunun dışındaki güzergahların ise güvensiz kabul edileceği ve bu rotaları kullanan gemilerin zarar görebileceği uyarısında bulundu.

"Yıllarca savaşabilecek kapasiteye sahibiz"

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şikarçi, ülkesinin uzun süreli bir savaşı sürdürebilecek güce sahip olduğunu savundu.

İran'ın askeri gücünün "12 günlük savaş" dönemine kıyasla arttığını belirten Şikarçi, ülkesinin askeri kapasitesini geliştirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Altyapı Uyarısı - Son Dakika

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