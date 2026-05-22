İran'dan ABD'ye Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Kınama

22.05.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin Büyükelçi Şeybani ve Lübnanlı siyasileri yaptırım listesine almasını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani ile bazı Lübnanlı siyasileri yaptırım listesine aldığı kararı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Şeybani'nin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD Hazine Bakanlığının Şeybani ve Lübnanlı bazı siyasileri hedef alan yaptırım kararının kınandığı açıklamada, söz konusu kararın "Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı ve hukuki bir yönünün olmadığı" vurgulandı.

İran ve Lübnan'ın tarihi ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığına atıf yapılan açıklamada, ABD'nin Lübnanlı siyasilere yönelik yaptırım kararının, "Lübnan toplumunda ayrılık meydana getirme amacı" taşıdığı savunuldu.

Söz konusu yaptırım kararının, "ABD'nin İsrail ile birlikte Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini gösterdiği" vurgulandı.

ABD, Lübnan Parlamentosu üyesi ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkanı Muhammed Feniş'in aralarında bulunduğu bazı milletvekili ve mensuplarının yanı sıra Emel Hareketinin güvenlik sorumlusu Ahmed Esad Baalbeki ve Lübnan'ın güneyindeki Emel Hareketi milislerinin komutanı Ali Ahmed Safavi, Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Tuğgeneral Hattar Nasreddin ile Lübnan Ordusu İstihbarat Müdürlüğünün Dahiye Şubesi Başkanı Albay Samer Hamade ile birlikte İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Rıza Şeybani'yi, Hizbullah'la bağlantıları dolayısıyla yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:19:24. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.