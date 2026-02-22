İran'dan ABD'ye Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğu" yönündeki açıklamasını kınadı.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Huckabee'nin Nil Nehri'den Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğu" yönündeki iddiasının, ABD'nin İsrail soykırımına ortaklık yaptığını kanıtladığını belirten Bekayi, "İran, işgalci rejimin Filistinlilere karşı işlediği suçlar ile bölge ülkelerine saldırganlığını cesaretlendirecek bu tür aşırı ideolojik açıklamaları kınamaktadır." dedi.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a yaptığı açıklamada "vadedilmiş topraklar" iddiasına ilişkin soru üzerine İncil'e atıf yapmıştı.

Ardından Carlson'un, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor." diye çıkışması üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.