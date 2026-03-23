İran'dan ABD'ye Sert Uyarı
İran'dan ABD'ye Sert Uyarı

23.03.2026 11:28
İran, ABD'nin enerji tesislerine saldırması halinde sert önlemler alacağını açıkladı.

TAHRAN, 23 Mart (Xinhua) -- İran'ın en üst düzey askeri komuta merkezi Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'a ait enerji tesislerine saldırması halinde ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki enerji tesislerinin meşru hedef sayılacağı uyarısında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nun pazar günü bildirdiğine göre açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alacağı yönündeki tehditlerine yanıt olarak yapıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılmadığı, İran'ın "akıllı kontrolü" altında bulunduğu, ulusal güvenlik ve çıkarlar doğrultusunda belirlenen düzenlemeler çerçevesinde zararsız transit geçişlerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın hasar gören tesisleri yeniden inşa edilene kadar Hürmüz Boğazı'nı tamamen trafiğe kapatmak da dahil olmak üzere bir dizi cezai tedbiri derhal uygulamaya koyacağı belirtildi.

Bu kapsamda İsrail'in elektrik, enerji ve iletişim altyapısına yönelik kapsamlı operasyonlar, ABD sermayesiyle bağlantılı bölgesel şirketlerin hedef alınması ve ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki enerji tesislerine yönelik saldırılar da olası önlemler arasında sıralandı.

Açıklamada, İran'ın ulusal çıkarlarını savunmak için "gerekli tüm önlemleri" alacağı ve bölgedeki ABD ve müttefiklerinin ekonomik ve enerji altyapısına yönelik operasyonlara devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Sert Uyarı - Son Dakika
