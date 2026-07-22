İran'dan ABD'ye Sert Uyarı

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin İran'a kara harekatı başlatma ihtimaline ilişkin, "ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizde olan her şeyle onlarla savaşırız." dedi.

Hatemi, İsfahan eyaletindeki askeri birliklere gerçekleştirdiği ziyarette, ABD'nin İran'a yönelik olası kara harekatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a karşı elindeki tüm imkanları kullandığını ancak başarısız olduğunu söyleyen Hatemi, "ABD'nin kirli ayağı İran'a ulaşırsa elimizde olan her şeyle onlarla savaşırız." ifadelerini kullandı.

Hatemi, "ABD unsurlarının İsfahan kentinde İran topraklarına girmeyi denediğini" ancak İran halkının kararlı duruşuyla karşılaştığını söyledi.

ABD'nin İran ile imzaladığı mutabakat zaptına bağlı kalmayacağını öngördüklerini belirten Hatemi, bu nedenle askeri kabiliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.