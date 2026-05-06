İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD'nin İran'a yönelik ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştiremediğine atıf yaparak, "Trump, İran'da sistem değişikliği, uranyumun çalınması ve Hürmüz Boğazı'na hakim olma gibi tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ekberzade, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde halka hitaben yaptığı konuşmada, ABD'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekberzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz ve hava kuvvetlerini yok etmek için büyük çaba sarf ettiğini ancak bunda başarılı olamadığını söyledi.

ABD'nin, İran'ın İsfahan eyaletinde "uranyumu çalmak" için gerçekleştirdiği askeri operasyonun başarısızlığa uğradığını belirten Ekberzade, "Hürmüz Boğazı'nı açma ve deniz ablukası planı da başarısızlıkla sonuçlandı." diye konuştu.

Ekberzade son olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin olası tüm saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve "düşmanı" şaşırtacak planlara sahip olduklarını sözlerine ekledi.