İran'dan ABD'ye Sert Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

06.05.2026 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin hedeflerini başarıyla gerçekleştiremediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD'nin İran'a yönelik ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştiremediğine atıf yaparak, "Trump, İran'da sistem değişikliği, uranyumun çalınması ve Hürmüz Boğazı'na hakim olma gibi tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Ekberzade, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde halka hitaben yaptığı konuşmada, ABD'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştiremediğini vurgulayan Ekberzade, "Trump, İran'da sistem değişikliği, uranyumun çalınması ve Hürmüz Boğazı'na hakim olma gibi tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır." ifadelerini kullandı.

Ekberzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz ve hava kuvvetlerini yok etmek için büyük çaba sarf ettiğini ancak bunda başarılı olamadığını söyledi.

ABD'nin, İran'ın İsfahan eyaletinde "uranyumu çalmak" için gerçekleştirdiği askeri operasyonun başarısızlığa uğradığını belirten Ekberzade, "Hürmüz Boğazı'nı açma ve deniz ablukası planı da başarısızlıkla sonuçlandı." diye konuştu.

Ekberzade son olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin olası tüm saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ve "düşmanı" şaşırtacak planlara sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Sert Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 00:32:23. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Sert Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.