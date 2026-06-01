İran'dan ABD'ye Sert Yanıt
İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

01.06.2026 07:55
İran, ABD'nin Sirik Adası'ndaki iletişim kulesine saldırısına misilleme yaptığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldığını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın DMO'nun açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ABD, Sirik Adası'nda bulunan bir iletişim kulesini hedef aldı.

DMO'nun açıklamasında söz konusu saldırıya karşılık olarak, saldırının başlangıç noktası olan hava üssünün hedef alındığı ve bazı hedeflerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların devam etmesi halinde daha geniş çaplı cevap verileceği ve bunun sorumlusunun ABD olacağı uyarısında bulunuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonunda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları (İHA) komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kuveyt ordusu da ülkeye yönelik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

