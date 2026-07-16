İran'dan ABD'ye Tepki: Savaş Suçu - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Tepki: Savaş Suçu

16.07.2026 16:36
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ahvaz'daki çocuk hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin dün gece Ahvaz kentindeki çocuk kanser tedavi merkezi Şehid Bekayi Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıyı "savaş cuçu" şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki hastanenin çevresine düzenlenen ABD saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin Ahvaz'daki çocuk kanser tedavi merkezi Şehid Bekayi Hastanesi'nin yakınlarına saldırı düzenlemesi nedeniyle hastanenin tahliye edildiğini belirten Bekayi, saldırının İsrail'in sağlık tesislerine yönelik "vahşetini" hatırlattığını ifade etti.

Saldırı nedeniyle hastanede kanser tedavisi gören 211 hastanın acilen tahliye edildiğini aktaran Bekayi, "Bu, insanlığın en masum varlıklarına (hayatları için cesurca savaşan çocuklara) yönelik alçakça bir savaş suçu teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma da seslenen Bekayi, şunları kaydetti:

"Sürekli olarak insan haklarından dem vuran, ancak hastanelere ve sağlık merkezlerine yönelik saldırıyı kasten görmezden gelenler, her türlü ahlaki güvenilirliklerini yitirmişlerdir."

Öte yandan Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, hastaların ve personelin güvenliği için saldırı sonrası hastanenin tahliye edildiği ancak bu sabah bazı hastaların dönmesiyle hastanenin yeniden hizmet vermeye başladığı ve hasta kabulünün devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Tepki: Savaş Suçu - Son Dakika

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