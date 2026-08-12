İran'dan Askeri Kapasite Açıklaması - Son Dakika
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İran'dan Askeri Kapasite Açıklaması

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İran Ordusu Komutanı, füze ve İHA kapasitesinin %75'inin kullanılmadığını açıkladı.

İran Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Rıza Şeyh, ülkenin füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesinin yüzde 75'ten fazlasının hala kullanılmadığını öne sürdü.

İran'ın "Jamaran" haber sitesine konuşan Şeyh, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin bilgi verdi.

Şeyh, "İran'ın füze ve İHA kapasitesinin yüzde 75'ten fazlası sağlam ve kullanıma hazır durumda. Bu kapasitenin üretimi de kesintisiz şekilde devam ediyor." dedi.

İranlı komutan Şeyh, ülkenin askeri gücü ile diplomasisinin eş güdüm içinde hareket ettiğini belirterek, "Biz askerler diplomasinin arkasında duruyoruz. Askeri güç zayıf olduğunda diplomat da müzakere masasında zayıf bir konumda olur." ifadelerini kullandı.

Şeyh, ABD'nin siyasi hedeflerini değiştirdiğini ileri sürerek, bunun "stratejik yenilginin göstergesi" olduğunu savundu.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Askeri Kapasite Açıklaması - Son Dakika

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