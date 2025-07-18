İran'dan Avrupa'ya Snapback Uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesine 2015'teki nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek "tetik mekanizmasını (snapback)" uygulama tehdidinde bulunan Avrupa ülkelerine "sorumlu davranma" ve "hukuki dayanaktan yoksun tehdit ve baskı politikalarını bir kenara bırakma" çağrısında bulundu.

Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile nükleer mesele konusunda ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelere dair sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Erakçi, 2015'teki nükleer anlaşmadan ABD'nin tek taraflı çekildiğini ve müzakere süreci devam ederken ABD'nin askeri saldırı seçeneğine yöneldiğini hatırlatarak "Yeni bir müzakere turu ancak diğer taraf adil, dengeli ve karşılıklı faydalı bir nükleer anlaşmaya hazır olduğunda mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, "AB/E3 bir rol üstlenmek istiyorsa, sorumlu davranmalı ve hiçbir ahlaki ve hukuki gerekçeye dayandıramadıkları 'snapback' dahil olmak üzere, eskimiş tehdit ve baskı politikalarını bir kenara bırakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer anlaşmanın tarafı 3 Avrupa ülkesi, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletmekle tehdit ediyor.