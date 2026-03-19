İran'dan Bahreyn ve BAE'ye Tazminat Talebi
İran'dan Bahreyn ve BAE'ye Tazminat Talebi

19.03.2026 12:27
İran, ABD-İsrail'in saldırılarında Bahreyn ve BAE'nin topraklarının kullanımı için tazminat istiyor.

İran Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, "ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında topraklarının kullanılmasına engel olmayan" Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tahran'a tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, Bahreyn ve BAE'nin topraklarını ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları için kullanılabilir hale getirmesiyle ilgili olarak BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına bir mektup yazdı.

Mektupta, başka ülkelere ait toprakların askeri saldırılar için kullandırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, bu konuda Bahreyn makamlarının daha önce de bilgilendirildiği ve meselenin BM belgelerine yansıdığı aktarıldı.

İravani mektubunda söz konusu süreçte sivillerin ve sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirterek, bunun iyi komşuluk ilişkileri ve karşılıklı saygı ilkeleriyle bağdaşmadığını, BAE ve Bahreyn'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin uluslararası sorumluluğu doğurduğunu ve İran'a verilen tüm maddi ve manevi zararların tazminini de içeren bir tazminat gerektirdiğini ifade etti.

İran, ülkeye saldırılarını sürdüren ABD'nin, Bahreyn ve BAE'den füze saldırıları düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

