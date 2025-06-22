İran'dan BM'ye ABD Kınama Talebi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Carolyn Rodrigues-Birkett'e yazdığı mektupta, "ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığının açık ve kesin şekilde kınamasını" istedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve BMGK'nin Haziran Dönem Başkanı Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett'e mektup yazdı.

Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ele alınması için acil toplanması talep edilen BMGK'de, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ABD'nin açık ve kesin şekilde kınanmasını beklediklerini belirtti.

ABD saldırısının mümkün olan en güçlü şekilde kınanması gerektiğini ifade eden Erakçi, "ABD hükümeti, dünyayı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası aranan bir savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) tarafından yönetilen rejimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu suç saldırısından sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.