İran'dan Hürmüz Boğazı'na Yeni Gemi Rotası Teklifi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'daki teknik heyet görüşmelerinde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusunda yeni rota önerdiklerini belirtti.

Garibabadi, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Umman'daki teknik heyet görüşmelerinde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusunda yeni rota önerdiklerini söyleyen Garibabadi, ülkesinin, Umman karasularındaki gemilere saldırı düzenlemesini "savaş koşulları" ile ilişkilendirdi.

İran'ın kendi karasularını kontrol ettiğini belirten Garibabadi, ancak kıyıdaş ülke olan Umman'ın karasularını da güvenlik ve emniyet açısından izlemeleri gerektiğini savundu.

Garibabadi, Umman'ın gemi geçişleri için önerdiği rotanın ise İran için kabul edilemez olduğunu ifade etti.