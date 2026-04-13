İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

13.04.2026 23:24
İran Cumhurbaşkanı, Hürmüz Boğazı tehditlerinin dünya için ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir tehdidin "dünya için geniş kapsamlı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin son durumunu ele aldığını bildirdi.

Pezeşkiyan, ülkesinin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam edeceğini vurgulayarak, ateşkesin şartlarını "açıkça" ilan ettiklerini ve buna uyacaklarını belirtti.

ABD'nin "maksimalist isteklerinin" bir anlaşmaya varılmasını engellediğini ifade eden Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir tehdit, dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır." uyarısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Lübnan'ın da ilk ateşkes anlaşmasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

