İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
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İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

20.07.2026 16:06
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İran, ABD ile işbirliği yapan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını belirtti.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etti.

Fars Haber Ajansına göre Ekreminiya, İran'a karşı saldırılara destek veren bazı Körfez ülkelerini eleştirdi.

Bazı Körfez ülkelerinin yıllardır ürün ve petrol ticaretiyle Hürmüz Boğazı'ndan ekonomik fayda sağladığını ancak bugün ABD ile İran'a yönelik saldırılarda işbirliği yaptığını öne süren Ekreminiya, bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

İranlı Sözcü, "ABD'nin saldırgan ve yasa dışı eylemlerine destek veren ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacaktır. İran halkına karşı kullanılacak askeri teçhizatın bu boğazdan geçirilmesine izin verilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika

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