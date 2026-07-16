İran\'dan Hürmüz Boğazı Vurgusu

TAHRAN, 16 Temmuz (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesinin ulusal güvenliğinin, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde "İran'ın koyduğu kuralların" sürmesine bağlı olduğunu belirterek, düşmanın iradesini dayatmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İran'ın müzakere heyetine de başkanlık eden Kalibaf çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin kendi çıkarlarını ilerletmek amacıyla her fırsatta İran'a darbe indirmeye çalıştığını savunarak, İran'ın savaşta ve müzakerelerde ulusal çıkarlar ile güvenlik, gerçekçilik ve uzun vadeli strateji temelinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Savaştan memnuniyet duymadıklarını "ancak ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için her zaman savaşa hazır olmaları gerektiğini" ifade eden Kalibaf, ulusal çıkarların korunması için diplomasi ve müzakerelerin eş zamanlı sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

ABD ile kısa süre önce imzalanan ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngören mutabakat zaptına da değinen Kalibaf, mutabakatın ancak şartlarına saygı gösterilmesi ve uygulanması halinde anlam taşıyacağını ifade etti. Kalibaf, anlaşmanın İran'a herhangi bir fayda sağlamaması durumunda bu mutabakata bağlı kalmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

18 Haziran'da imzalanan ve Lübnan da dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini hedefleyen mutabakat zaptı, son günlerde İran ve ABD güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kırılgan hale geldi.