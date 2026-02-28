İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

28.02.2026 12:39
İran, ABD-İsrail saldırısına füzelerle karşılık verirken, İsrail genelinde alarmlar çaldı.

İran'ın, ABD- İsrail ortak saldırısına füzelerle misillemede bulunmasının ardından İsrail semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

Başkent Tel Aviv, Lübnan sınırı çevresi, güney bölgeleri ve işgal altındaki bölgelerde saldırı alarmları çaldı.

İsrail'in çok sayıda bölgesinde ve işgal ettiği topraklarda, İran'ın misillemeleri nedeniyle sık sık alarmlar devreye giriyor.

Kuzeydeki Hayfa, güneydeki Birüssebi (Berşeva) ve orta kesimdeki başkent Tel Aviv ile Usdud (Aşdod) kentleri başta olmak üzere İsrail genelinde uyarı alarmları çaldı.

İsrail'in içerisindeki kentlerde olduğu gibi işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gökyüzünden şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de saldırılar başlarken, İran'ın füzelerinin ulaşması beklenen noktalarda ise "sığınaklara gidilmesi" yönünde cep telefonlarında talimat alarmları çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu Hayfa'da bir füzenin düştüğünü belirtirken detay vermedi.

Kaynak: AA

