İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

27.03.2026 14:03
İran, İsrail'in orta kesimlerine füze attı, sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devrede.

İran'ın sabah saatlerinden bu yana yaptığı ikinci füze misillemesinde İsrail'in orta kesimlerindeki bazı bölgeler ile Kudüs'te sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

AA muhabiri işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çalmasının ardından gökyüzünde şiddetli olmayan birkaç patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki bazı bölgelerin yanı sıra işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, hava savunma sistemlerinin misillemeyi önlediği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip

14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
