İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

İran'ın sabah saatlerinden bu yana yaptığı ikinci füze misillemesinde İsrail'in orta kesimlerindeki bazı bölgeler ile Kudüs'te sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

AA muhabiri işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çalmasının ardından gökyüzünde şiddetli olmayan birkaç patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki bazı bölgelerin yanı sıra işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, hava savunma sistemlerinin misillemeyi önlediği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.