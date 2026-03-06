İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e yeni dalga füze saldırılarına başladığı bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki topraklara yeni dalga füze saldırıları başlattı." ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu da İran'dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › İran'dan İsrail'e Füze Saldırıları - Son Dakika
