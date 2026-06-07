İran'dan İsrail'e Füze Saldırıları

İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi sosyal medya hesabından İran ve Lübnan bayrağı paylaştı.
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve Lübnan bayrağı paylaşımı yaptı.
Paylaşımın İran'dan İsrail'e yönelik füze saldırıları gerçekleşmesinin ardından yapılması dikkati çekti.
İran Ordusu, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İsrail'e füze saldırısı başlatmıştı.
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