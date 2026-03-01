İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti.

Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran'ın balistik füze saldırısında en az bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ağır yaralanan 40'lı yaşlarındaki kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, acil yardım ekiplerinin olay yerinde başka bir yaralı olup olmadığını araştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, patlama nedeniyle bazı kişilerin çeşitli derecelerde yaralandığı ifade edildi.