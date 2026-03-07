İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

TEL İran'ın İsrail'e karşı füzeli misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sirenler çaldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzeler ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.
Cep telefonlarına gönderilen uyarı alarmlarının ardından füzelerin ulaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sirenler çaldı.
Bölgedeki AA muhabiri, Doğu Kudüs semalarından hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv ve merkez bölgesinde ise sirenler çalmadı.
