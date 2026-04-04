İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

04.04.2026 19:06
İran'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısında Safed'de sanayi bölgesine isabet etti.

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Safed kentinde sanayi bölgesine isabet ettiği bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran'ın kuzeyi hedef alan misillemesinde doğrudan isabetin yanı sıra Safed kentinin pek çok bölgesine füze parçaları ve şarapnel düştüğünü aktardı.

Kanal 12, İran füzesinin isabet ettiği sanayi bölgesinde bulunan bir atölyede oluşan hasarın fotoğraflarını da paylaştı.

Haberde, acil yardım servisi ekiplerinin İran füzesinin doğrudan isabet ettiği endüstri bölgesinde can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesi ise İran ve Hizbullah'ın eşzamanlı misillemesi nedeniyle kuzeydeki Kiryat Motzkin yerleşimine bağlı bir mahallede elektrik kesintisi yaşandığını aktardı.

İran ve Hizbullah'ın bir saat önce eşzamanlı düzenlediği misillemelerin ardından, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in de bulunduğu merkez bölgelerinde ve kuzeyinde sirenler çalmıştı.

Kaynak: AA

