İran'dan İsrail'e Saldırı Uyarısı

İran medyasında, İsrail ile bölgedeki 5 ülkede saldırı düzenleneceği belirtilen tesislerin bilgileri paylaşıldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İran'ın, bölge ülkelerindeki sanayi tesislerine yönelik saldırı uyarısını yayımladı.

Uyarı mesajıyla paylaşılan görsellerde, Suudi Arabistan'daki demir çelik şirketi Hadeed, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en büyük çelik ve inşaat malzemeleri üreticisi Emirates Steel Arkan (ESA), Katar'daki Qatar Steel, Bahreyn'deki Foulath Holding, Kuveyt'teki United Steel Industrial Şirketi ile İsrail'deki Yehuda Steel firmasının bilgileri yer aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olarak "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" demişti.