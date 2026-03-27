İran'dan İsrail'e Saldırı Uyarısı
İran'dan İsrail'e Saldırı Uyarısı

27.03.2026 23:52
İran, İsrail ile birlikte 5 ülkedeki sanayi tesislerine yönelik saldırılar düzenleyeceğini ilan etti.

İran medyasında, İsrail ile bölgedeki 5 ülkede saldırı düzenleneceği belirtilen tesislerin bilgileri paylaşıldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İran'ın, bölge ülkelerindeki sanayi tesislerine yönelik saldırı uyarısını yayımladı.

Uyarı mesajıyla paylaşılan görsellerde, Suudi Arabistan'daki demir çelik şirketi Hadeed, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en büyük çelik ve inşaat malzemeleri üreticisi Emirates Steel Arkan (ESA), Katar'daki Qatar Steel, Bahreyn'deki Foulath Holding, Kuveyt'teki United Steel Industrial Şirketi ile İsrail'deki Yehuda Steel firmasının bilgileri yer aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olarak "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" demişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti

00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:24:50.
