İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

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TAHRAN, 6 Ekim (Xinhua) -- İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail'in düşünmeden atacağı herhangi bir adımın, İran'ın "sert ve yıkıcı" tepkisine yol açacağı uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansının Cumartesi günkü haberine göre Musevi, İsrail'in "düşmanca" eylemleri karşısında İran'ın sabır gösterdiğini ancak yeri geldiğinde "kesin ve yıkıcı" bir darbe indirmeye hazır olduğunu söyledi.

Musevi, İsrail'in misilleme tehditlerine yönelik olarak, "Düşman herhangi bir hata yaparsa, yanıtımızın seviyesi bir önceki saldırıdan daha fazla olur" dedi.

İsrail hedeflerine Salı günü yaklaşık 180 füze fırlatan İran, bunun İsrail'in aralarında Hamas ve Hizbullah liderleri ile üst düzey bir İranlı askeri komutanın da bulunduğu çok sayıda üst düzey isme yönelik suikastlarına yanıt olduğunu belirtmişti. İran ayrıca saldırıya gerekçe olarak İsrail'in Lübnanlılara ve Filistinlilere yönelik yoğunlaştırılmış askeri eylemlerini göstermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın "büyük bir hata yaptığını" ve "bunun bedelini ödeyeceğini" söylemişti.