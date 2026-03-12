İran'dan İsrail'in Demiryollarına Siber Saldırı İddiası

(ANKARA) - İran medyası, İran'ın İsrail'in demiryolu sistemine siber saldırı düzenlediği ve sistemin devre dışı bırakıldığını ileri sürdü.

İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın İsrail'in demiryolu sistemine siber saldırı düzenlediği ve sistemin devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. Haberde, "İsrail'in demiryolları hacklendi" ifadesine yer verildi ve siber saldırı sonucunda İsrail'in demiryolu sisteminin devre dışı bırakıldığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından İsrail Demiryolları'na (Israel Railways) bağlı tüm tren istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar güvenli olmadığının ifade edildiği kaydedildi.

Söz konusu iddialara ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.