İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Saldırı

07.03.2026 13:57
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail ve ABD üslerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenledi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 25. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Ali bin Ebu Talib adlı ortak insansız hava aracı füze operasyonunda, Amerikan ve Siyonist düşmanın askeri merkezleri ve askeri destek noktaları hassas ve stratejik Fettah ve İmad füzeleriyle hedef alınarak Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 25. dalgası gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

