İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Saldırı
İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Saldırı

17.03.2026 18:39
İran, İsrail ve ABD üslerine füze ve insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İran, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerindeki Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs gibi yerlerin yanı sıra, ABD'nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 59. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda İmad, Fettah, Hacı Kasım füzeleri ve silahlı insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

