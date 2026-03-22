İran'dan İsrail ve ABD'ye Saldırı

İran, İsrail'in başta Tel Aviv olmak üzere çeşitli bölgelerdeki askeri üsler ve güvenlik merkezleri, ABD'nin bölgedeki üsleri ve Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı örgütlerin sığınaklarına, füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 74. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İsrail'de Tel Aviv, Petah Tikva, Holon ve Ramat Gan'daki askeri üsler ve güvenlik merkezlerinin Hayberşiken, Kadir ve Hürremşehr-4 füzeleriyle imha edildiği" belirtildi.

ABD'nin Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ve Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Komele örgütünün sığınaklarına da İmad, Fatih, Kıyam füzeleri ve kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlendiği aktarıldı.