İran'dan Katar'a Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın, Hürmüz Boğazı'nda Katar ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye yönelik saldırı nedeniyle İran'ın Doha Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar'ın, Hürmüz Boğazı'nda Katar ile bağlantılı olduğu belirtilen bir gemiye yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasının kabul edilemez bir durum olduğunu ve komşuluk ilkesi ile bağdaşmadığını kaydetti.

İran'ın, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının 5. maddesine göre, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile seyrüsefer hizmetlerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alma taahhüdünde bulunduğunu vurgulayan Bekayi, Katar'a ait denizcilik şirketlerinin mutabakat zaptına aykırı davranışlardan kaçınmalarını beklediklerini aktardı.

Bekayi ayrıca, bazı gemilerin İran'ın belirlediği rota dışında GPS izleme cihazlarını kapatarak boğazdan geçiş yapma girişimlerinin deniz kazasına sebebiyet verebileceğini ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi tehlikeye atacağını belirtti.

Katar, Er-Rukeyyat isimli petrol gemisinin Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeyken hedef alınması nedeniyle İran'ın Doha Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhsin Muhammed Kanaani'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.