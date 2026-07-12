İran'dan Katar'a Taziye Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Erakçi, sosyal medya hesabındaki mesajında, Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatından dolayı üzgün olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatını öğrenmiş bulunuyoruz. Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye, Al Sani ailesine ve kardeş Katar halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Allah'tan merhuma rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz."