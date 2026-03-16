İran'dan Katar ve Bahreyn'e Füze Saldırısı

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında Katar ve Bahreyn'e füze attığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, füze saldırısının Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından engellendiği belirtildi.

Yine Bahreyn İçişleri Bakanlığı da X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede füzeye ilişkin sirenler verildiğini kaydetti.

Açıklamada, "vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerimizi sükunette kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, fırlatılan füzenin akibetine ilişkin bilgi verilmedi.