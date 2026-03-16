İran'dan Katar ve Bahreyn'e Füze Saldırısı
İran'dan Katar ve Bahreyn'e Füze Saldırısı

16.03.2026 16:07
İran, ABD ve İsrail'e misilleme olarak Katar ve Bahreyn'e füze attı. Saldırılar engellendi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında Katar ve Bahreyn'e füze attığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, füze saldırısının Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından engellendiği belirtildi.

Yine Bahreyn İçişleri Bakanlığı da X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkede füzeye ilişkin sirenler verildiğini kaydetti.

Açıklamada, "vatandaşlarımızı ve bölge sakinlerimizi sükunette kalmaya, en yakın güvenli yere gitmeye ve haberleri resmi kanallardan takip etmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, fırlatılan füzenin akibetine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Güncel, İsrail, Katar, İran, Son Dakika

