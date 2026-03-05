İran'dan Komele Kampına SİHA Saldırısı

ERBi İran'da faaliyet yürüten İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan kampına, İran tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, İran'ın, Komele kampına silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Süleymaniye kentinin Dukan ilçesinde olduğu kaydedilen kampta saldırı sonrası can kaybı olmazken, kampta hasar oluştuğu belirtildi.

Sosyal medyada yer alan ve kampa ait olduğu ileri sürülen görüntülerde, SİHA'nın isabet etmesinden sonra yangın çıktığı görüldü.

Kampın Eylül 2024'de mülteciler için açıldığı ancak boşaltıldığı için söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin henüz resmi bir resmi yapılmadı.

İran'da faaliyet yürüten diğer bir grup olan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) de yaptığı açıklamalarda, karargahlarının birçok defa saldırıların hedefi olduğunu belirtmişti.

Her iki parti de İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasından bu yana Erbil'de bulunan ABD Başkonsolosluğu ile Erbil Havalimanında bulunan üssüne yüzden fazla insansız hava aracı ile saldırı düzenlenirken, Süleymaniye'ye ise iki insansız hava aracı saldırısı düzenlendi.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, Erbil'de ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

1 Mart gecesi yapılan saldırıda Erbil Havalimanı'na SİHA'lar isabet etmiş, ardından bölgede patlama yaşanmış ve yangın çıkmıştı.

Anadolu Ajansı'nın canlı görüntülediği bölgede yangın uzun süre devam etmişti.

Erbil'in Degele nahiyesindeki Peşmerge güçleri karargahına da 2 Mart'ta SİHA ile saldırı yapılmış, Peşmerge Bakanlığı saldırıların devam etmesi durumunda karşılıksız bırakılmayacağını belirtmişti.