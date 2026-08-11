İran'dan Mekke Antlaşması Açıklaması - Son Dakika
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İran'dan Mekke Antlaşması Açıklaması

İran\'dan Mekke Antlaşması Açıklaması
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İran, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki antlaşmanın kendisine karşı olmadığını duyurdu.

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Antlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde endişe duymamız için hiçbir neden bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından Mekke Ortak Savunma Antlaşması'na ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ile İran arasındaki dini, tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekildi.

Büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'a yönelik olarak, bu anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde endişe duymamız için hiçbir neden bulunmamaktadır. Zira bu üç ülkeyle derin dini, tarihi ve medeniyet bağlarına sahibiz.

Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki dostluk geçmişi, İran'ın iki Müslüman ve komşu ülkesi olarak, köklü bir geçmişe dayanmaktadır. İran, Pakistan ve Türkiye halkları arasındaki iç içe geçmiş kültürel bağlar son derece açıktır.

Bu gelişme, bölge ülkelerinin ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenlik sağlama iddialarına güvenemeyecekleri ve dayanamayacakları sonucuna vardıklarının önemli bir göstergesidir. Bu ülkeler, kendi imkan ve kabiliyetlerine ve kendi bakış açılarına dayanarak, dış müdahalelerden, dış tarafların etkisinden ve onların yıkıcı müdahalelerinden bağımsız olarak başka bir yöntemi denemeye yönelmektedir."

Kaynak: ANKA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Pakistan, Türkiye, Güncel, Mekke, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Mekke Antlaşması Açıklaması - Son Dakika

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