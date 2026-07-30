İran'dan Mısır'a Destek Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır'ın güvenliğinin İran açısından en üst düzeyde önem taşıdığını belirterek, İsrail'in bölgedeki provokasyonları konusunda uyardı.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Mısır'daki gemi saldırılarına dair açıklama yaptı.

İranlı Bakan, "Mısır bölgede önemli bir dost ve ortaktır. Mısır'ın güvenliği bizim için en üst düzeyde önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bölgesel barışı hedef alan girişimlerine karşı uyarıda bulunan Erakçi, tüm ülkelerin İsrail'in bölgesel barışı zayıflatmayı amaçlayan planları ile "sahte bayrak operasyonlarına" karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, söz konusu tehdidin açık ve ortak olduğunu savunarak, İsrail'in Müslüman ülkelerin dayanışmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Dimyat Liman İdaresi, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.

Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'a, Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorulmuş Trump ise "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını vermişti.

Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini savunan Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını söylemişti.

Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürmüştü.