Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Göynük Kanyonu, Antalya\'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor
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Antalya’da sıcaklıkların 45 dereceye, nem oranının yüzde 99’a kadar yükselmesiyle serinlemek isteyenler Göynük Kanyonu’na akın ediyor. Likya Yolu üzerindeki kanyonda yüzme, bot turu, kanyoning ve zipline gibi aktiviteler yapılırken, 10-20 derece arasındaki suyuyla ziyaretçilere sıcak havada serinleme imkanı sunuluyor. Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 70’ini ise yabancı turistler oluşturuyor.

Antalya’nın Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nun önemli güzergahlarından birinde bulunan Göynük Kanyonu, doğal yapısı ve farklı aktiviteleriyle macera tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye, deniz suyu sıcaklığının 31 dereceye, nem oranının ise yüzde 99'a ulaştığı kentte ziyaretçiler, serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek için kanyona yöneliyor.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

AKTİVİTELER SAYMAKLA BİTMİYOR

Orman ve toprak yollardan safari araçlarıyla yaklaşık 2,5 kilometre ilerleyen ziyaretçiler, kanyonda çeşitli aktivitelere katılıyor. Bot turu, yüzme, kanyoning (kanyonları, farklı doğa sporlarının tekniklerini kullanarak baştan sona geçmeyi amaçlayan doğa sporu), halatlarla ilerleme ve kayalıklara tırmanma gibi etkinliklerle parkuru geçen ziyaretçiler, kanyonun sonunda bulunan şelaleye ulaşıyor.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Sıcaklığı 10 ile 20 derece arasında değişen suda serinleyen ziyaretçiler, bölgedeki dağ keçileri, kuşlar, kelebekler ve tavşan gibi canlıları da doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı buluyor.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Kanyonun ziyaretçileri, ayrıca çam ağaçlarının üzerinden metrelerce yükseklikte uzanan parkurda zipline yaparak doğayı farklı bir açıdan keşfediyor.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

ZİYARETÇİ SAYISI HER YIL ARTIYOR

Göynük Kanyonu'nda turizm faaliyetleri yürüten işletmeci Doğukan Ak, Antalya kent merkezine yarım saat uzaklıktaki kanyonun yaklaşık 2 milyon yılda oluştuğunu söyledi.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Kanyonun Beydağları Sahil Milli Parkı'nda, ormanların denizle buluştuğu noktada yer aldığını belirten Ak, yaklaşık 3 bin dönümlük alanda faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Başlangıçta yalnızca yürüyüş parkuru olarak hizmet veren alanın yıllar içinde doğa turizmine kazandırıldığını anlatan Ak, farklı macera aktiviteleriyle ziyaretçilere daha kapsamlı deneyim sunduklarını dile getirdi.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Ak, 17 yılda alanında uzmanlaşmış bir ekip oluşturduklarını ve tesisin doğayla uyumlu şekilde işletildiğini belirterek, kanyoning, bot turu ve zipline gibi aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 70'İ YABANCI

Ziyaretçi sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Ak, konukların yaklaşık yüzde 30'unun yerli, yüzde 70'inin yabancı turistlerden oluştuğunu anlattı.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

İngiltere, Polonya ve Rusya'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden turistleri ağırladıklarını, kanyonun serin suyunun ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Ak, "Kanyondaki su çok soğuk. Kayaların çatlaklarından sızarak buz gibi çıkıyor ve çok temiz. Vadi olduğu için sürekli esiyor." dedi.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Ak, Antalya turizminin deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa turizmiyle de çeşitlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki doğal mirasın turizme kazandırılmasının önemine işaret etti.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

"BURADA YÜZERKEN SANKİ BİR MASALDAYMIŞIZ GİBİ OLUYOR"

Kazakistan'dan Antalya'ya gelen Darina Bondarchuk, tatil için kente her gelişinde Göynük Kanyonu'nu gezdiğini söyledi.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Kanyonun doğal güzelliğinden etkilendiğini belirten Bondarchuk, "Yemyeşil suyu, harika doğası var. Burada yüzerken sanki bir masaldaymışız gibi oluyor. Buz gibi su insana çok iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Ziyaretçilerden Levent Tetik de kanyondaki aktivitelerden keyif aldığını, yüzme etkinliğine katıldığını söyledi. Kanyonun farklı bölümlerinde suyun içinde yürüdüklerini ve merdivenlerle ilerlediklerini, parkurun sonunda şelale ve mağaranın bulunduğunu anlatan Tetik, "İçerisi inanılmaz. Sıcak havada yapılabilecek en güzel aktivite." dedi.

Kaynak: AA

Likya Yolu, Antalya, turist, Kemer, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Antalya Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika

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