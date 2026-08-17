Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde

Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa yangınlarla mücadele ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde görüntülenmesi ülkede tartışma yarattı. Paris Match'in kapağına taşınan fotoğraf, muhalif siyasetçilerin sert eleştirilerine neden olurken Macron'un “ülkenin yaşadığı krizden kopuk” olduğu suçlamaları yeniden gündeme geldi.

Fransa'nın çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerindeki görüntülerinin yayımlanması ülkede tartışma yarattı. Paris Match dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraf, Macron'un muhaliflerinden sert tepki aldı.

ÜLKE ALEV ALEV 

Fransa'da sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının etkili olduğu günlerde Macron'un Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon başkanlık konutunda tatil yaptığı ortaya çıktı. 

Paris Match'in yayımladığı fotoğraflarda Macron, jet ski kullanırken görüntülendi. Dergi, Cumhurbaşkanı'nın tatilini spor ve çalışma programıyla birlikte sürdürdüğünü aktardı.

Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde

Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafının derginin kapağında yer alması ise özellikle muhalefetin tepkisini çekti.

MUHALEFET TEPKİLİ 

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, Macron'un görüntülerini eleştirerek, ülkenin sıcak hava ve yangınlarla mücadele ettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın jet ski üzerinde görülmesini “yanlış bir mesaj” olarak değerlendirdi.

Ekolojist milletvekili Alexis Corbière de fotoğrafı sert sözlerle eleştirirken, Macron'un jet ski üzerindeki görüntüsünün ülkedeki ekolojik ve sosyal krizle bağdaşmadığını savundu.

Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde

“İTFAİYE ARACINDA OLMALIYDI"

Komünist senatör Pierre Ouzoulias ise görüntüleri “uygunsuz” buldu. Ouzoulias, Fransa'da yangınların sürdüğü bir dönemde Macron'un jet ski yerine itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini savundu.

MACRON'UN EKİBİ: FOTOĞRAFLAR İZİNSİZ ÇEKİLDİ 

Macron'un çevresinden ise fotoğrafların başkanlık tarafından özel olarak izin verilen bir çekim olmadığı belirtildi. Paris Match'in haberinde Cumhurbaşkanı'nın tatili sırasında telefon görüşmelerini sürdürdüğü, ayrıca koşu, boks ve diğer su sporlarıyla ilgilendiği aktarıldı.

Fotoğrafların yayımlanmasıyla birlikte Fransa'da tartışma büyürken, eleştirilerin odağında yangınlarla mücadele eden ülkenin Cumhurbaşkanı'nın tatil görüntülerinin zamanlaması yer aldı.

Emmanuel Macron, Orman Yangını, Paris Match, Fransa, Kopuk, Tatil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fransa Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Yüksekova’da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: 3 yaralı Yüksekova'da akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil alev aldı: 3 yaralı

00:21
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
23:23
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı Beşiktaş, Eyüpspor’u devirdi
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
21:39
Beşiktaş’ta Necip Uysal’a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 03:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.