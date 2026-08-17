Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde

Fransa'nın çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerindeki görüntülerinin yayımlanması ülkede tartışma yarattı. Paris Match dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraf, Macron'un muhaliflerinden sert tepki aldı.

ÜLKE ALEV ALEV

Fransa'da sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının etkili olduğu günlerde Macron'un Akdeniz kıyısındaki Fort de Brégançon başkanlık konutunda tatil yaptığı ortaya çıktı.

Paris Match'in yayımladığı fotoğraflarda Macron, jet ski kullanırken görüntülendi. Dergi, Cumhurbaşkanı'nın tatilini spor ve çalışma programıyla birlikte sürdürdüğünü aktardı.

Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafının derginin kapağında yer alması ise özellikle muhalefetin tepkisini çekti.

MUHALEFET TEPKİLİ

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, Macron'un görüntülerini eleştirerek, ülkenin sıcak hava ve yangınlarla mücadele ettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın jet ski üzerinde görülmesini “yanlış bir mesaj” olarak değerlendirdi.

Ekolojist milletvekili Alexis Corbière de fotoğrafı sert sözlerle eleştirirken, Macron'un jet ski üzerindeki görüntüsünün ülkedeki ekolojik ve sosyal krizle bağdaşmadığını savundu.

“İTFAİYE ARACINDA OLMALIYDI"

Komünist senatör Pierre Ouzoulias ise görüntüleri “uygunsuz” buldu. Ouzoulias, Fransa'da yangınların sürdüğü bir dönemde Macron'un jet ski yerine itfaiyecilerin yanında olması gerektiğini savundu.

MACRON'UN EKİBİ: FOTOĞRAFLAR İZİNSİZ ÇEKİLDİ

Macron'un çevresinden ise fotoğrafların başkanlık tarafından özel olarak izin verilen bir çekim olmadığı belirtildi. Paris Match'in haberinde Cumhurbaşkanı'nın tatili sırasında telefon görüşmelerini sürdürdüğü, ayrıca koşu, boks ve diğer su sporlarıyla ilgilendiği aktarıldı.

Fotoğrafların yayımlanmasıyla birlikte Fransa'da tartışma büyürken, eleştirilerin odağında yangınlarla mücadele eden ülkenin Cumhurbaşkanı'nın tatil görüntülerinin zamanlaması yer aldı.