Denizin ortasında şoke eden anlar: Saçından sürükleyerek yata götürdü - Son Dakika
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Denizin ortasında şoke eden anlar: Saçından sürükleyerek yata götürdü

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Babasından izinsiz şekilde arkadaşıyla jet skiye binerek açık denize açılan genç kız, lüks yatıyla arkalarından gelen babasına yakalandı. Kızını saçından tutarak yatın güvertesine çeken öfkeli babanın o anları sosyal medyada viral olurken, yaşanan sert müdahale kullanıcıları ikiye böldü.

Açık denizde yaşanan sıradışı olay, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen ve tartışılan videolar arasına girdi. Babasının uyarısını dikkate almayarak arkadaşıyla birlikte jet skiye binen genç kız, babasının sert tepkisiyle karşılaştı.

MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Açık denizde jet ski keyfi yapan iki gencin arkasından lüks yatıyla yaklaşan öfkeli baba, aracı durdurdu. Genç kıza sert tepki gösteren baba, kızını saçından tutarak kendi yatına çekti. Neye uğradığını şaşıran genç kız çaresizce yatın güvertesine çıkarken, yanında bulunan arkadaşı ise yaşananları şaşkınlıkla izledi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Kimi kullanıcılar açık denizde izinsiz jet ski kullanmanın büyük bir hayati tehlike oluşturduğunu belirterek babanın öfkesini haklı bulurken, bir kesim ise sergilenen fiziksel müdahale şeklinin ve sert tavrın yanlış olduğunu savundu.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizin ortasında şoke eden anlar: Saçından sürükleyerek yata götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • selimtatar69@gmail.com [email protected]:
    haber yazmadan önce bir deyimler sözlüğü alın da saçını çekmek ve saçından sürüklemek deyimlerinin anlamını öğrenin 2 0 Yanıtla
  • haticesuat65@gmail.com [email protected]:
    Belki yaşı küçük veya babası kızına zarar gelmesinden korktu iyi yapnış ben olsam bende aynısını yapardım 0 0 Yanıtla
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